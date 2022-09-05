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Член запорожской администрации заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября

Сергей Лебедев
08:47 05.09.2022
Сейчас на станции находятся 13 представителей Международного агентства по атомной энергии.
Член запорожской администрации заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября
© Фото: Dmitry Grigoriev, ArgumentyiFakty, globallookpress
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Во вторник завершится миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сегодня сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, сейчас на станции находятся 13 представителей Международного агентства по атомной энергии.

«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», - передает РИА Новости слова чиновника.

Владимир Рогово подчеркнул, что в данный момент нет четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на АЭС на постоянной основе.

Напомним, ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация сохранит свое постоянное присутствие на территории Запорожской атомной электростанции.

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