Пленный солдат ВСУ рассказал, как иностранцы забирают западное оружие

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Украинский военнослужащий Максим Дворниченко из 54-й бригады, попавший недавно в плен в Луганской Народной Республике, рассказал о том, как иностранцы забирают поставленное Западом вооружение у ВСУ. По его словам, приезжали некие люди, говорившие даже на литовском языке.

«Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», — передает его слова РИА Новости.

Максим Дворниченко рассказал, что чаще иностранцы увозили противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатометы «Матадор». Есть предположение, что оружие забирали для незаконной перепродажи. При этом на уточняющие вопросы от солдат о происходящем командиры отвечали, что это не их дело.

Напомним, ранее научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер предположил, что поставки оружия Киеву бумерангом ударят по США. Он назвал опасной помощь Украине.