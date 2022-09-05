С четвертой попытки: вертолет со спасателями сел на склоне Ключевской сопки на высоте 1663 метра

В настоящий момент два человека остаются на высоте более 4100 метров, еще двое находятся в лагере на высоте 3300 метров.

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Вертолет со специалистами МЧС России, которые направляются к группе туристов, приземлился на склоне Ключевской сопки на высоте 1663 метра лишь с четвертой попытки из-за сильного ветра и летящего пепла. Ожидается, что к полуночи они доберутся до лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», - передают сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент два человека остаются на высоте более 4100 метров, еще двое находятся в лагере на высоте 3300 метров. В ведомстве уточнили, что результат поисково-спасательных мероприятий зависит от условий погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, а также схода селевых потоков и камнепадов.

Ранее стало известно, что количество погибших после попытки восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке выросло до восьми человек. Группа из 12 человек совершала восхождение на сопку 30 августа, накануне они обратились за помощью спасателей.