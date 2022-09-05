В стране и мире В стране и мире В стране и мире

С четвертой попытки: вертолет со спасателями сел на склоне Ключевской сопки на высоте 1663 метра

Максим Крюков
04:55 05.09.2022
В настоящий момент два человека остаются на высоте более 4100 метров, еще двое находятся в лагере на высоте 3300 метров.
С четвертой попытки: вертолет со спасателями сел на склоне Ключевской сопки на высоте 1663 метра
© Фото: КГКУ ЦОД
Читайте нас на:

Вертолет со специалистами МЧС России, которые направляются к группе туристов, приземлился на склоне Ключевской сопки на высоте 1663 метра лишь с четвертой попытки из-за сильного ветра и летящего пепла. Ожидается, что к полуночи они доберутся до лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», - передают сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент два человека остаются на высоте более 4100 метров, еще двое находятся в лагере на высоте 3300 метров. В ведомстве уточнили, что результат поисково-спасательных мероприятий зависит от условий погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, а также схода селевых потоков и камнепадов.

Ранее стало известно, что количество погибших после попытки восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке выросло до восьми человек. Группа из 12 человек совершала восхождение на сопку 30 августа, накануне они обратились за помощью спасателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:48 В стране и мире
Количество жертв восхождения на вулкан на Камчатке выросло до восьми
00:40 В стране и мире
статья
Визовая вакханалия: как попытка запрета россиянам путешествовать расколола Европу
23:43 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о «непристойных» заявлениях Пугачевой и Галкина
22:20 В стране и мире
В Минске назвали энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии
20:43 В стране и мире
В МИД РФ сообщили об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.