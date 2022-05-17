Песков рассказал, что они с Кадыровым критикуют друг друга по-дружески

Представитель Кремля подчеркнул, что информационную войну в настоящее время ведут против каждого, в таких условиях необходимо выстоять.

© Фото: Ministry of Culture Russia, Пресс-служба президента РФ, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что состоит в очень добрых отношениях с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Он также добавил, что политики иногда критикуют друг друга в дружеской форме.

«Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях. И в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов после выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Кроме того, представитель Кремля обратил внимание, что в целом информационную войну в настоящее время ведут против каждого, в таких условиях необходимо выстоять.

Ранее Песков подчеркивал, что на Киев работает армия PR-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны. Он также добавил, что РФ пришлось столкнуться с мощным потоком лжи, фейков и постановок.