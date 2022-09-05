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Пилоты вертолетов в ходе СКШУ «Восток-2022» отработали высадку десанта

07:19 05.09.2022
Экипажи Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24 ударили неуправляемыми ракетами по колоннам и скоплениям живой силы неприятеля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Летчики вертолетов армейской авиации Восточного военного округа в рамках стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» отработали задачи по прикрытию высадки тактических десантов. Согласно сценарию, для недопущения подхода резервов условного противника экипажи Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24 ударили неуправляемыми ракетами по колоннам и скоплениям живой силы неприятеля.

Благодаря слаженной работе, удалось обеспечить работу подразделений, прибывших на вертолетах Ми-8. Также в ходе учений экипажи вертолетов осуществляют авиационную поддержку и прикрытие действий сухопутных подразделений в районах розыгрышей практических действий.

Напомним, СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. 

Ранее «Звезда» рассказывала, что на полигоне «Успеновский» на Сахалине тяжелая артиллерия, танковые подразделения и мотострелки разыграли первый тактический эпизод в рамках масштабных стратегических учений «Восток-2022».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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