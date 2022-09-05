На Сахалине отработали первый тактический эпизод в рамках СКШУ «Восток-2022»

В нем задействовали тяжелую артиллерию, танковые подразделения и мотострелков.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Огнем из всех орудий сорвана попытка условного противника высадить десант на Сахалине. Тяжелая артиллерия, танковые подразделения и мотострелки разыграли первый тактический эпизод в рамках масштабных стратегических учений «Восток-2022». Маневры прошли на полигоне «Успеновский».

Согласно сценарию, условного противника атакуют, а первая линия обороны навязывает ему бой, заставляя маневрировать, расходовать боекомплект и одновременно нанося урон. На флангах обороняющихся надежно прикрывают реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки «Гиацинт». От нападения с воздуха защищают расчеты противовоздушной обороны и переносных зенитно-ракетных комплексов.

После выполнения учебно-боевых задач все подразделения вернулись на исходные позиции. Генеральное сражение в рамках учений «Восток» развернется на полигоне «Сергеевский», расположенном на материке.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что на авиационном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия состоялся практический этап с боевой стрельбой расчетов подразделений противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.