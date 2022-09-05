Делегации из 60 стран: во Владивостоке начал работу ВЭФ-2022

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Во вторник, 6 сентября, за ходом маневров масштабных военных учений «Восток-2022» будет наблюдать президент России Владимир Путин. У него запланирована рабочая поездка на Дальний Восток, где глава государства также примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он открылся сегодня, и проходит уже в седьмой раз, во Владивостоке.

Это крупная международная площадка для создания и укрепления экономических связей - в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году на форуме ждут делегации из более, чем 60-ти стран. Главная тема - «На пути к многополярному миру». В программе - более семидесяти деловых мероприятий - панельные сессии, круглые столы, теледебаты, бизнес-диалоги.

В стартовый день в рамках ВЭФ проходит еще и второй Международный форум по сохранению популяции тигра. Как ожидается, эксперты - зоологи, биологи, экологи - подведут итоги проделанной за 12 лет работы.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников II Международного форума по сохранению тигра на ВЭФ-2022. В видеоприветствии российский лидер отметил, что на Дальнем Востоке удалось увеличить численность популяции дикой кошки почти в 2 раза - до семисот пятидесяти особей.