Путин поприветствовал участников II Международного форума по сохранению тигра на ВЭФ-2022

Далее форум откроет пленарная сессия «Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы».

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Число амурских тигров за 12 лет выросло с 390 до порядка 750. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по сохранению популяции тигра в рамках ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

«Двенадцать лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750. Это результат системных мер, реализованных на государственном уровне, но прежде всего зримое воплощение слаженной, упорной работы российских ученых, энтузиастов и природоохранных организаций», - сказал он.

Кроме того, глава государства отметил достижения коллег из Китая, Индии, Непала, Бутана, где популяции большой дикой кошки также уверенно растут.

Далее форум откроет пленарная сессия «Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы». На ней участники из стран ареала зверя представят национальные доклады по итогам деятельности за указанный период.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что тайфун «Хинамнор», обрушившийся ранее на Приморье, не помешает Владимиру Путину принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.