В Бурятии прошел практический этап СКШУ «Восток-2022» с боевой стрельбой ЗРК С-300

Всего в практических действиях на полигоне «Телемба» в рамках масштабных учений «Восток-2022» приняли участие около 500 военнослужащих подразделений войск ПВО, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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На авиационном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия состоялся практический этап с боевой стрельбой расчетов подразделений противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 выполнили обширный комплекс учебно-боевых задач по подготовке к нанесению ударов зенитными ракетами по объектам, которые имитируют воздушные цели условного противника, в рамках участия в отражении массированного ракетно-авиационного удара.

Для имитации воздушных объектов противника были использованы ракеты-мишени «Армавир». Сложную воздушную обстановку для частей ПВО общевойсковой армии ВВО создавали самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО округа, которые совершали групповые полеты с противоракетными маневрами и огибанием местности, а также производили постановку активных радиолокационных помех.

Военнослужащие подразделений ПВО успешно обнаруживали, устойчиво сопровождали и успешно уничтожали воздушные цели условного врага на расстоянии до 150 километров. Всего было выполнено около десяти пусков зенитных ракет. По результатам объективного контроля все объекты были своевременно обнаружены и уничтожены.

В ходе учений особое внимание было уделено отработке вопросов взаимодействия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и передаче целеуказаний для последующего осуществления пусков по мишеням с использованием автоматизированной системы управления.

Всего в практических действиях на полигоне «Телемба» в рамках масштабных учений «Восток-2022» приняли участие около 500 военнослужащих подразделений войск ПВО, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее в рамках СКШУ «Восток-2022» боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в составе совместного подразделения отразили налет авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям из штатных средств противовоздушной обороны. Кроме того, одним из эпизодов совместных действий стало уничтожение макета морской плавающей мины силами малокалиберной скорострельной артиллерии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.