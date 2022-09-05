Армия Армия Восток-2022 ТЕГИ

В Бурятии прошел практический этап СКШУ «Восток-2022» с боевой стрельбой ЗРК С-300

06:20 05.09.2022
Всего в практических действиях на полигоне «Телемба» в рамках масштабных учений «Восток-2022» приняли участие около 500 военнослужащих подразделений войск ПВО, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

На авиационном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия состоялся практический этап с боевой стрельбой расчетов подразделений противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 выполнили обширный комплекс учебно-боевых задач по подготовке к нанесению ударов зенитными ракетами по объектам, которые имитируют воздушные цели условного противника, в рамках участия в отражении массированного ракетно-авиационного удара.

Для имитации воздушных объектов противника были использованы ракеты-мишени «Армавир». Сложную воздушную обстановку для частей ПВО общевойсковой армии ВВО создавали самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО округа, которые совершали групповые полеты с противоракетными маневрами и огибанием местности, а также производили постановку активных радиолокационных помех.

Военнослужащие подразделений ПВО успешно обнаруживали, устойчиво сопровождали и успешно уничтожали воздушные цели условного врага на расстоянии до 150 километров. Всего было выполнено около десяти пусков зенитных ракет. По результатам объективного контроля все объекты были своевременно обнаружены и уничтожены.

В ходе учений особое внимание было уделено отработке вопросов взаимодействия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и передаче целеуказаний для последующего осуществления пусков по мишеням с использованием автоматизированной системы управления.

Всего в практических действиях на полигоне «Телемба» в рамках масштабных учений «Восток-2022» приняли участие около 500 военнослужащих подразделений войск ПВО, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее в рамках СКШУ «Восток-2022» боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в составе совместного подразделения отразили налет авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям из штатных средств противовоздушной обороны. Кроме того, одним из эпизодов совместных действий стало уничтожение макета морской плавающей мины силами малокалиберной скорострельной артиллерии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:48 В стране и мире
Количество жертв восхождения на вулкан на Камчатке выросло до восьми
00:40 В стране и мире
статья
Визовая вакханалия: как попытка запрета россиянам путешествовать расколола Европу
23:43 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о «непристойных» заявлениях Пугачевой и Галкина
22:20 В стране и мире
В Минске назвали энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии
20:43 В стране и мире
В МИД РФ сообщили об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.