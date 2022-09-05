Культура и быт: как устроены тематические палатки стран-участниц учений «Восток-2022»

Учения «Восток-2022» с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На полигоне Сергеевский в Приморском крае, где ранее состоялось открытие масштабных военных учений «Восток-2022» - день обслуживания техники. Кроме этого, военнослужащие знакомят боевых товарищей из других стран с культурными особенностям своих стран.

В палаточном лагере каждая страна-участница, как например Алжир, представляет свою историю и демонстрирует предметы традиционной культуры. Тут представлены посуда и приспособления для быта, музыкальные инструменты и традиционная одежда.

Не обошли вниманием организаторы и духовную составляющую. Для военнослужащих разного вероисповедания сооружены специальные палатки. В одной из них, например, все необходимое для ежедневного намаза. Чуть в стороне открыт походный православный храм, рядом работают военные психологи. А еще тут оборудован кинотеатр под открытым небом, где военнослужащие могут посмотреть различные фильмы.

СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа. В ходе учений совместные действия отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.