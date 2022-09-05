Леопард Виктор: Билан на форуме ВЭФ-2022 рассказал, как шефствует над редкой дальневосточной кошкой

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Численность амурских тигров за последние 12 лет выросла с 390 до порядка 750. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в видеоприветствии на 2-м Международном форуме по сохранению тигра.

Одним из гостей мероприятия стал Заслуженный артист Российской Федерации, певец Дима Билан. Артист принимает активное участие в сохранении популяции редких кошачьих. Не так давно Билан взял под опеку дальневосточного леопарда, назвав его в свою честь.

«Леопард Виктор. Теперь у него есть и второе крестное имя, которое дал я. Это Победитель. Насколько я знаю, в России амурских тигров очень немного. Сейчас они перешли красную черту, популяция начала возрождаться. Задуматься надо над тем, чтобы поддержать ее каким-то образом. Я с кошачьими давно вожусь. У меня в зоопарке есть подопечные», - поделился Билан.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава российского государства подчеркнул, что вместе с коллегами со всего мира удалось добиться больших успехов в деле сохранения тигра. Популяция самой редкой в мире дикой кошки постепенно растет в Индии, Непале, Бутане и Китае.