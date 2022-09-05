Сила искусства: лучшие кадры церемонии закрытия фестиваля «Спасская башня»

В этом году юбилейный фестиваль собрал лучшие музыкальные коллективы из разных стран.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве состоялась торжественная и красочная церемония закрытия XV юбилейного Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В этом году смотр традиционно собрал лучшие военно-музыкальные коллективы из различных стран.

В ходе церемонии на главной площади России выступили отечественные военные оркестры и ансамбли, а также участники из других стран - Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Египта и Таиланда. Программу церемонии завершило сводное оркестровое представление «Спасская башня». Участники не только представили свои произведения для собравшихся на Красной площади зрителей, но и устроили настоящие театральные шоу с яркими костюмами и национальным колоритом.

Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, фестиваль «Спасская башня» способствует укреплению авторитета Вооруженных сил Российской Федерации и служит примером готовности России к международному сотрудничеству в военной и культурной сферах.

Яркой страницей фестиваля стало выступление лучших военных оркестров мира на Соборной площади главного Храма Вооруженных Сил России. Впервые там состоялось дневное представление фестиваля «Спасская башня». Музыканты играли для российских военнослужащих, их семей, а так же посетителей парка «Патриот».