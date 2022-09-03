В парке «Патриот» состоялось дневное представление XV фестиваля «Спасская башня»
На Соборной площади главного Храма Вооруженных Сил России выступили лучшие военные оркестры мира. Впервые там состоялось дневное представление фестиваля «Спасская башня». Музыканты играли для российских военнослужащих, их семей, а так же посетителей парка «Патриот».
Ритм задавали оркестры из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта и Тайланда. Показали парадное дефиле и танцевальные номера. Особенно тепло встретили российские оркестры - Минобороны и Военно-морского флота с солистами - Александром Скляром и Сергеем Моховиковым. Неожиданный номер подготовили суворовцы вместе с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц оборонного ведомства. Были и особенные гости - скрипачи из Луганска. Завтра, 4 августа, на Красной площади пройдет финальный концерт фестиваля.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет способствовать укреплению авторитета Вооруженных сил Российской Федерации и служить примером готовности России к международному сотрудничеству в военной и культурной сферах. Министр также поздравил всех с открытием юбилейного, ХV фестиваля, подчеркнув, что неповторимый по красоте и удивительно богатый по содержанию фестиваль по праву завоевал статус важного гуманитарного проекта мирового масштаба.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов