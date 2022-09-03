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В парке «Патриот» состоялось дневное представление XV фестиваля «Спасская башня»

18:50 03.09.2022
Ритм задавали оркестры из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта и Тайланда.
© Видео: Фестиваль "Спасская башня" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Соборной площади главного Храма Вооруженных Сил России выступили лучшие военные оркестры мира. Впервые там состоялось дневное представление фестиваля «Спасская башня». Музыканты играли для российских военнослужащих, их семей, а так же посетителей парка «Патриот».

Ритм задавали оркестры из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта и Тайланда. Показали парадное дефиле и танцевальные номера. Особенно тепло встретили российские оркестры - Минобороны и Военно-морского флота с солистами - Александром Скляром и Сергеем Моховиковым. Неожиданный номер подготовили суворовцы вместе с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц оборонного ведомства. Были и особенные гости - скрипачи из Луганска. Завтра, 4 августа, на Красной площади пройдет финальный концерт фестиваля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет способствовать укреплению авторитета Вооруженных сил Российской Федерации и служить примером готовности России к международному сотрудничеству в военной и культурной сферах. Министр также поздравил всех с открытием юбилейного, ХV фестиваля, подчеркнув, что неповторимый по красоте и удивительно богатый по содержанию фестиваль по праву завоевал статус важного гуманитарного проекта мирового масштаба.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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