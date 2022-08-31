Удирающие боевики: момент уничтожения диверсантов ВСУ под Северском попал на видео

Судя по кадрам, украинский внедорожник эвакуирует часть бойцов ВСУ, среди которых, возможно, было и командование, и быстро удирает прочь.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканалу «Звезда» удалось запечатлеть уникальные кадры ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы бойцами Народной милиции ЛНР под Северском. Судя по кадрам, украинский внедорожник эвакуирует часть бойцов ВСУ, среди которых, возможно, было и командование, и быстро удирает прочь.

Напомним, бойцам НМ ЛНР была поставлена задача вбить клин между ВСУ в Соледаре и Северске. Дальше после освобождения этих городов откроется путь на последние для украинской армии большие города освобождаемой Донецкой Народной Республики.

Ранее съемочная группа «Звезды» побывала на недавно отбитых у ВСУ позициях на пути к Артемовску. Закреплялась украинская армия здесь серьезно. На позициях были найдены арматура, мешки, глубокие траншеи. Видно, что к боям здесь готовились основательно.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.