Глава Минвостокразвития: на ВЭФ приедут делегации из Южной Кореи и Японии
В этом году на Восточный экономический форум прибудут гости и из недружественных стран. Речь идет о делегациях из Южной Кореи и Японии. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Гости будут. Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку - не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», - сообщил он РИА Новости.
Чекунков продолжил, добавив, что такой подход обусловлен «десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов».
Министр отметил, что по причине соседства друг с другом и исторических, сильных экономических связей для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией - это судьба.