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Глава Минвостокразвития: на ВЭФ приедут делегации из Южной Кореи и Японии

Марина Крижановская
06:21 01.09.2022
Глава Минвостокразвития Чекунков отметил, что на рабочем уровне японцы, корейцы и многие другие люди высказывают поддержку.
Глава Минвостокразвития: на ВЭФ приедут делегации из Южной Кореи и Японии
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В этом году на Восточный экономический форум прибудут гости и из недружественных стран. Речь идет о делегациях из Южной Кореи и Японии. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Гости будут. Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку - не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», - сообщил он РИА Новости.

Чекунков продолжил, добавив, что такой подход обусловлен «десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов».

Министр отметил, что по причине соседства друг с другом и исторических, сильных экономических связей для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией - это судьба.

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