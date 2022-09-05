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Мины, растяжки, лозунги националистов: как выглядит пансионат в Приазовье после ухода ВСУ

Виталий Никулин
Максим Крюков
07:20 05.09.2022
На всей территории этой базы видны следы пребывания украинских военных и националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Противотанковые ежи, всюду колючая проволока, ящики с боеприпасами и таблички «Заборонено» - так сейчас выглядит въезд в зону одного из пансионатов Азовского побережья. Украинские войска бежали отсюда, когда на эту землю ступил российский десант.

Между жилыми и хозяйственными постройками стоят противотанковые металлические конструкции. На строениях установлены пулеметные точки для ведения стрельбы.

Под навесом разбитой столовой ВСУ скрывали один из двух своих танков. Вот верстак, запчасти, смазочные материалы для проведения мелкого ремонта. Также местные жители рассказывают, что здесь же националисты хранили противодесантные мины, которые в дальнейшем собирались установить на побережье и в Азовском море.

Александр рассказывает, что еще восемь лет назад пансионат работал стабильно. Может, и не цвел, но отдыхающие были всегда. Потом поочередно сюда заходили батальон «Донбасс», украинская нацгвардия и, наконец, подразделения ВСУ. Серьезных оборонительных укреплений никто создать так и не смог. А вот разграбить учреждение и лишить работы его сотрудников - легко.

«Люди жили! Тут все работало! Блин, тут всех повыгоняли. Жена была, блин. Жену я уволил, потому что они приставали. Потому что там были претензии… Чуть не изнасиловали. Я остался сам… Грабят, вывозят с пансионата. Весь пансионат, все разбито! Вот так у нас творится в школе. Возле моего дома тоже школа находиться. Полсела разбиты», - сказал Александр.

На всей территории этой базы видны следы пребывания украинских военных и националистов. В одной из комнат жилого блока можно увидеть националистические лозунги. Прямо в углу - оборудованная огневая позиция, выложенная бетонными плитами.

Судя по всему, это командирская комната. При ее входе висит отчет расходов на январь, схемы-инструкции по обучению минному делу. Кроме того, здесь растяжки, противотанковые, противопехотные мины, знаменитые противопехотные мины «Лепесток». Кстати, сама территория была заминирована, было обнаружено множество растяжек, но российские специалисты уже поработали, и находиться здесь уже безопасно.

Российские саперы разминировали территорию. К тому же курортная зона Приазовья находится далеко за линией фронта, на подконтрольной Вооруженным силам РФ территории. Теперь дело - за ее восстановлением.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как саперы ВС РФ разминируют Лисичанск. Новейший робот разминирования «Уран-6» прошел уже не один километр заминированной местности. Робот способен выдержать любую противопехотную мину.

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