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Просматривая каждый сантиметр: как ВС РФ разминируют Лисичанск

Владислав Кустов
21:46 02.09.2022
Лисичанск освободили в июле. Украинских военных быстро отбросили так далеко, что большая часть домов уцелела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Учебный год для детей Лисичанска начнется позже, чем в других освобожденных населенных пунктах. Школы в городе сейчас, пожалуй, - одни из самых опасных объектов. Практически в каждом учебном заведении бойцы ВСУ оборудовали казармы. И оставили после себя ПТУРы, выстрелы от противотанкового гранатомета NLAW, снаряды иностранного производства.

По школьным коридорам приходится идти, просматривая каждый сантиметр вокруг себя. Со слов военнослужащих, в школе стояли иностранные наемники. Они уходили второпях, побросав боекомплект прямо на партах.

Лисичанск освободили в июле. Украинских военных быстро отбросили так далеко, что большая часть домов уцелела. Артиллерия ВСУ в эти места просто не дотягивается, только ракеты натовских РСЗО HIMARS порой приходится сбивать российским ПВО. Правда, саперам работы здесь, как и в других освобожденных городах и селах, хватает. Пройти нужно не только здания, но и площадки, как, например, школьную.

Новейший робот разминирования «Уран-6» прошел уже не один километр заминированной местности. Робот способен выдержать любую противопехотную мину. Но все-таки случаются повреждения, которые свидетельствуют о боевом опыте машины. «Уран-6» был и в Сирии, а теперь дошел до степей и городов луганщины. Фрезерный трал вгрызается в землю и вызывает детонацию мин.

«Роботом управлять можно на расстоянии в километр в степи. При застройке 500 метров», - рассказал военнослужащий с позывным «Боба».

В Лисичанске саперы Противоминного Международного центра Вооруженных Сил России нашли и обезвредили уже около 60 тысяч взрывоопасных предметов. Одна пятая города уже полностью очищена от мин и снарядов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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