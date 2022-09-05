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Ми-8 со спасателями вылетел в район Ключевского вулкана на поиски альпинистов

Ян Брацкий
02:49 05.09.2022
Проведение поисково-спасательных работ осложняет порывистый ветер на склонах вулкана и плохая видимость.
© Видео: КГКУ "ЦОД" © Фото: КГКУ "ЦОД"
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На Камчатке группа спасателей готовится к четвертой попытке высадиться на Ключевском вулкане, для поиска погибших и пострадавших после восхождения на него туристов. Вертолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» вылетел в районе сопки. Предполагается, что спасатели высадятся на допустимой высоте и начнут дальнейшее восхождение.

Параллельно с этим, наземная группировка МЧС РФ прибыла на отметку в 1400 метров. Сейчас спасатели разбивают там базовый лагерь для оказания помощи спасателям и пострадавшим альпинистам. Поисково-спасательные работы осложняются из-за неблагоприятной погоды. В районе вулкана порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что группа туристов при восхождении на Ключевский вулкан подала сигнал тревоги. Десять туристов из разных регионов в сопровождении двух гидов вместе поднялись до высоты 3300 метров. После этого группа из девяти человек приняла решение продолжить путь наверх, тогда как остальные остались в палатках. В настоящее время известно о восьми погибших.

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