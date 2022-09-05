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Трасс пообещала в случае избрания ее премьером заморозить цены на электричество

Ян Брацкий
02:32 05.09.2022
Ранее эксперты Центра экономических и бизнес-исследований в Лондоне предупредили о риске самого значительного с 1950-х годов падения уровня жизни.
Трасс пообещала в случае избрания ее премьером заморозить цены на электричество
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала в случае избрания ее премьер-министром заморозить цены на электроэнергию на фоне энергетического кризиса. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Трасс обсуждала на днях подобные варианты развития событий с представителями энергетической индустрии.

Ранее Центр экономических и бизнес-исследований в Лондоне опубликовал доклад, согласно которому Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По прогнозам экономистов, инфляция в стране в июле разогналась до 10,1% в годовом исчислении. Осенью этот показатель может достигнуть 13%, предупредили эксперты.

Некоторые страны коллективного Запада столкнулись с жестким энергетическим кризисом на фоне подорожавших газа и нефти, а также антироссийских санкций, предусматривающих эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ. Эксперты предупреждают, что из-за резкого скачка цен на топливо, продукты питания и услуги ЖКХ, возможны рост недовольства среди населения и социальные бунты.

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