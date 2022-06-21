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«Покойся с миром»: как жители ЕС выражают недовольство экономическим кризисом и политикой властей

Марина Крижановская
Андрей Лазарев
00:57 21.06.2022
Так, европейцы призывают местные власти решать текущие экономические проблемы в своих собственных странах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jean Marc Quinet Keystone Press Agency Globallookpress
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Мир захлестнула волна протестов на фоне обостряющегося экономического и продовольственного кризиса. Так, тысячи протестующих под флагами профсоюзов слились в разноцветный поток на улицах Брюсселя. Жители королевства жгут фаеры и несут на руках тележки из супермаркета, переделанные в символические гробы с венками.

Аббревиатура «покойся с миром» - как прощание людей с продуктами по доступным ценам. Рабочие призывают власти прекратить вооружать Украину и позаботиться, наконец, о своем населении.  Протесты спровоцировали транспортный коллапс. В брюссельском аэропорту, например, отменили вылеты пассажирских самолетов.

«Мы не можем выйти на работу, потому что топливо слишком дорогое, мы не можем согреться - квартплата становится слишком высокой. Пора что-то с этим делать», - рассказала одна из жительниц Бельгии.

Другой гражданин заявил, что «правительство должно пересмотреть свою политику и улучшить жизнь рабочих, повысить заработную плату , чтобы мы могли нормально существовать».

Схожие акции прошли в Лондоне и Риме. Митингующие говорят, что многим для того, чтобы прокормить семью, приходится работать сверхурочно. Бьют по карману и цены на топливо. На итальянских АЗС, например, дешевле двух евро за литр уже не заправиться.

Протестующие винят в кризисе политиков, ответственных за принятие ключевых решений в экономике: британцы - Бориса Джонсона, итальянцы - Марио Драги. При этом газета Wall Street Journal отмечает, что на фоне обвала рейтингов многим европейским лидерам придется сильно постараться, чтобы вернуть доверие электората.

«В странах Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться», - сообщает американское издание.

Более подробно о недовольствах экономическими и продовольственными проблемами и политикой своих властей со стороны граждан США, провальными выборами для президентского блока «Вместе!» Эмманюэля Макрона в нижнюю палату парламента Франции - в репортаже Андрея Лазарева.

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