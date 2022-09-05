Новая хозяйка на Даунинг-стрит: что известно об избранном премьере Великобритании

Став третьей в истории женщиной премьер-министром Британии, Лиз Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона и назвала его другом.

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Под аплодисменты улыбающаяся Лиз Трасс берет листок - видимо, заготовка речи и идет на сцену. Члены правящей в Великобритании Консервативной партии снимают на телефоны своего нового лидера. И третью в историю страны женщину премьер-министра.

«Рада возглавить нашу партию консерваторов, величайшую политическую партию на Земле», - сказала Трасс.

Сорокасемилетнюю главу МИД Лиз Трасс называли главным претендентом на пост партийного лидера. Мало кто ставил на ее оппонента - экс-министра финансов Риши Сунака. Перед объявлением итогов выборов на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, у официальной резиденции премьера, собрались десятки журналистов. Местный кот Ларри тоже приготовился встречать очередного главу правительства.

Уходящий в отставку Борис Джонсон приехал с красным чемоданом, где хранил официальные бумаги. Видимо, чтобы передать их приемнику. В своей первой речи в новом статусе Лиз Трасс пообещала решить наболевшие вопросы и вернуть стране былое величие.

«Во время этой предвыборной кампании я выступала как консерватор и буду править как консерватор. И, друзья мои, нам нужно показать, что мы добьемся успеха в ближайшие два года. Я представлю смелый план по снижению налогов и росту нашей экономики. Я преодолею энергетический кризис, разберусь со счетами людей за электроэнергию, а также решу долгосрочные проблемы, связанные с энергоснабжением», - говорила она.

Лиз Трасс выросла в семье медсестры и профессора математики. С юности отличалась непоследовательностью во взглядах. В университете возглавляла либерально-демократическое общество. Выходила на митинги против Маргарет Тэтчер с лозунгами «Долой Мэгги и королеву».

Однако на последнем курсе вуза резко переметнулась к консерваторам. Трасс смогла поладить с тремя разными премьерами. В годы правления Дэвида Кэмерона стала министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Глава юстиции и единственная в истории женщина лорд-канцлер в первом кабинете Терезы Мей. При Борисе Джонсоне - занималась внешней торговлей и была председателем Торгового совета Великобритании. В прошлом году Лиз Трасс назначена главой МИД.

Хотя она получила приличное образование в одном из колледжей Оксфордского университета, Трасс не раз показывала, что не очень сильна в истории и географии. В январе этого года во время визита в Австралию в статусе главы британского МИД, Трасс перепутала Украину и Киевскую Русь.

«Украина – гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше – от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну», - сказала Трасс.

СМИ считают, что стала подражать Маргарет Тэтчер, которую так не любила в юности. В каске и камуфляже Трасс проехалась на танке недалеко от российско-эстонской границы, как Тэтчер во время визита в Западную Германию, отметили журналисты агентства Bloomberg.

Во время визита в Москву в феврале этого года Трасс была в шубе и меховой шапке. Похожий образ был у Тэтчер в 1987-м году, когда она приезжала в Россию.

Во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым Лиз Трасс снова оконфузилась - заявила, что не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. А позже в интервью РБК честно призналась, что не знает названий российских и украинских территорий.

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области являются частью суверенной России», - приводит ее слова издание.

Лиз Трасс демонстрировала антироссийскую позицию. Причем так агрессивно, что на предвыборных дебатах, когда кандидат на пост премьера говорила о Владимире Путине, ведущая упала в обморок.

«Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности. Так что мы должны быть готовы к долгому пути. Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. И мы должны сохранить единство, которое мы продемонстрировали в кризис. Мы должны перезагрузить, переделать и переделать наш подход. Это означает прекращение импорта нефти и газа раз и навсегда», - подчеркивала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании соревновались друг с другом в антироссийской риторике, угрозах предпринимать дальнейшие действия шаги против нашей страны.

Став третьей в истории женщиной премьер-министром Великобритании, Лиз Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона и назвала его другом.

«Борис, вы добились Brexit. Вы раздавили Джереми Корбина. Вы внедрили вакцину и выступили против Владимира Путина. Вами восхищаются от Киева до Карлайла», - сказала она.

Однако наследие, которое оставил Борис Джонсон, нельзя назвать завидным. В августе показатели инфляции в королевстве превысили 10% - впервые за 40 лет. Резкое повышение цен, энергетический кризис из-за антироссийских санкций. Отсюда - и рост социальной напряженности. Лиз Трасс обещает решить все проблемы национальной экономики и добиться поражения России на Украине. А при необходимости - применить ядерное оружие.

Впрочем, далеко не все жители Великобритании поддерживают такую политику. После избрания Лиз Трасс в Лондоне и других городах королевства проходят акции протеста.