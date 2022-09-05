Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода МО РФ

Основной целью деятельности заводов станет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны.

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Министерства обороны России. Соответствующее распоряжение было обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации»,- утверждается в документе.

В распоряжении также говорится, что главной целью деятельности двух заводов станет ремонт бронетанковой и автомобильной техники в интересах обороны.

Ранее стало известно, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» МО РФ заключило 36 госконтрактов с 24 предприятиями ОПК на сумму более 525 миллиардов рублей.