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Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода МО РФ

Анна Назайкина
21:01 05.09.2022
Основной целью деятельности заводов станет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны.
Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода МО РФ
© Фото: Russian State Duma Press Service, Global Look Press
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Министерства обороны России. Соответствующее распоряжение было обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации»,- утверждается в документе.

В распоряжении также говорится, что главной целью деятельности двух заводов станет ремонт бронетанковой и автомобильной техники в интересах обороны.

Ранее стало известно, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» МО РФ заключило 36 госконтрактов с 24 предприятиями ОПК на сумму более 525 миллиардов рублей.

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