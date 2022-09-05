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В МИД Афганистана рассказали Лаврову о расследовании теракта в Кабуле

Анна Назайкина
20:11 05.09.2022
Глава афганского внешнеполитического ведомства выразил соболезнования руководства страны.
В МИД Афганистана рассказали Лаврову о расследовании теракта в Кабуле
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Global Look Press
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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили теракт, произошедший сегодня у здания российского посольства в Кабуле.

«Моттаки выразил соболезнования афганского руководства и заверил в принятии всех необходимых мер по расследованию этого преступления», - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Сегодня, 5 сентября, в Кабуле у здания посольства России прогремел взрыв в момент, когда дипломаты вышли объявить имена претендентов на получение визы. По последним данным, пострадали шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии - второй секретарь и служащий отдела безопасности.

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