В стране и мире В МИД Афганистана рассказали Лаврову о расследовании теракта в Кабуле Анна Назайкина Глава афганского внешнеполитического ведомства выразил соболезнования руководства страны. © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили теракт, произошедший сегодня у здания российского посольства в Кабуле. «Моттаки выразил соболезнования афганского руководства и заверил в принятии всех необходимых мер по расследованию этого преступления», - говорится в сообщении на сайте МИД России. Сегодня, 5 сентября, в Кабуле у здания посольства России прогремел взрыв в момент, когда дипломаты вышли объявить имена претендентов на получение визы. По последним данным, пострадали шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии - второй секретарь и служащий отдела безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика