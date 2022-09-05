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В «Газпроме» предупредили об опасности эксплуатации одной из турбин «Северного потока»

Анна Назайкина
20:30 05.09.2022
Риски работы данного агрегата связаны с утечкой масла.
В «Газпроме» предупредили об опасности эксплуатации одной из турбин «Северного потока»
© Фото: Nord Stream AG, Global Look Press
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В «Газпроме» предупредили об опасности эксплуатации одной из турбин «Северного потока» на компрессорной станции «Портовая».

Как утверждается, в минувшую пятницу Ростехнадзор выдал российской компании предостережение об эксплуатации газоперекачивающего агрегата на КС. Это связано с утечкой масла.

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», - говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее российская компания заявила, что приостанавливает работу трубопровода. В Кремле заявили, что приостановка подачи голубого топлива вызвана антироссийскими экономическими рестрикциями стран Запада. В частности, эти санкции не дают полноценно обслуживать турбины.

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