В стране и мире В Кремле объяснили, почему остановилась прокачка газа по «Северному потоку» Андрей Аркадьев Ранее «Газпром» остановил работу газопровода, по которому осуществляется поставка газа в Европу, на неопределенный срок. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Приостановка подачи газа по «Северному потоку» вызвана санкциями, которые ввели западные государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегат, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии. Именно вот эти санкции, которые ввели западные государства, они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», - сказал представитель Кремля. Ранее компания «Газпром» объявила о приостановке работы газопровода, сославшись на неисправность последней работающей турбины на компрессорной станции «Портовая». Когда будут возобновлены поставки, неизвестно. Между тем в Siemens заявили, что компания готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика