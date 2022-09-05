В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле объяснили, почему остановилась прокачка газа по «Северному потоку»

Андрей Аркадьев
12:19 05.09.2022
Ранее «Газпром» остановил работу газопровода, по которому осуществляется поставка газа в Европу, на неопределенный срок.
В Кремле объяснили, почему остановилась прокачка газа по «Северному потоку»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Приостановка подачи газа по «Северному потоку» вызвана санкциями, которые ввели западные государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегат, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии. Именно вот эти санкции, которые ввели западные государства, они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», - сказал представитель Кремля.

Ранее компания «Газпром» объявила о приостановке работы газопровода, сославшись на неисправность последней работающей турбины на компрессорной станции «Портовая». Когда будут возобновлены поставки, неизвестно.

Между тем в Siemens заявили, что компания готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:46 В стране и мире
МИД РФ подтвердил гибель двоих сотрудников посольства при взрыве в Кабуле
11:01 Армия
Видео
Стрельбы и дым над Сахалином: танкисты и артиллеристы накрыли огнем «врага» на учениях «Восток»
10:58 В стране и мире
Члены миссии МАГАТЭ покинули ЗАЭС, оставив на станции двух наблюдателей
10:31 В стране и мире
На борту упавшего в Балтийском море самолета находился владелец компании Quick Air с семьей
09:18 В стране и мире
Бойцы НМ ДНР отбили крупный опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.