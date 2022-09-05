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Путин поручит кабмину разработку трудовых гарантий для добровольцев-участников СВО

Анна Касаткина
19:43 05.09.2022
Добровольцы должны иметь возможность получить длительный отпуск, а затем вернуться на прежнее место работы, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин поручит кабмину разработку трудовых гарантий для добровольцев-участников СВО
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин планирует отдать правительству поручение о проработке трудовых гарантий для участвующих в специальной военной операции добровольцев. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников главка МЧС по региону, который ранее обратился в военкомат и попросил записать его в добровольцы для участия в СВО. Мужчина при этом столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и гарантии возвращения к прежней должности по окончанию службы.

«Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», - пояснил Песков.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для гражданских лиц, которые принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

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