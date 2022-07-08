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Совфед одобрил закон о статусе ветерана для принимающих участие в спецоперации гражданских

Елизавета Потейчук
14:53 08.07.2022
Напомним, инициатива распространяется на гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачей, военных корреспондентов и других специалистов.
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для принимающих участие в спецоперации гражданских
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Совет Федерации одобрил закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для гражданских лиц, которые принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса, в ходе заседания в пятницу. Данный законопроект изначально внесла в Думу группа депутатов партии «Единая Россия» и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета единороссов Андреем Турчаком.

Напомним, инициатива распространяется на гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачей и других специалистов. По словам председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, военные корреспонденты, которые освещают специальную военную операцию на Украине, также получат статус ветерана.

Как сообщил РИА Новости один из авторов закона Андрей Красов, для получения статуса ветерана гражданским лицам и военкорам будет достаточно одного дня командировки, так как инициатива не предусматривает для этого никаких сроков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что после принятия изменений в закон участники спецоперации из числа гражданских лиц смогут получить меры социальной поддержки, а именно налоговые и другие льготы.

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