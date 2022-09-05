Боррель заявил, что Европа не «замерзнет насмерть» благодаря жаркому лету

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Европейским странам не грозит «замерзнуть насмерть» из-за того, что в этой части света было жаркое лето. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на межпарламентской конференции в Праге по вопросам внешней политики и безопасности.

Так Боррель отреагировал на заявление венгерского депутата о том, что Европа может «замерзнуть насмерть» из-за антироссийских санкций.

«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», - сказал он.

Боррель также указал, что эта ситуация меньше всего касается Венгрии, поскольку правительство страны договорилось с Россией о поставках газа, но проблемы могут возникнуть в других частях Европы. При этом он указал, что ЕС любой ценой необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, уточняет РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не может обойтись без поставок российского газа и требовать этого от Будапешта нелегитимно.