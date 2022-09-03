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Глава МИД Венгрии заявил, что обеспечить газом страну без России невозможно

Елизавета Потейчук
18:38 03.09.2022
Глава МИД Венгрии также указал, что мощности других источников газа вместе взятых не дотягивают до уровня в 8,5 миллиардов кубических метров.
Глава МИД Венгрии заявил, что обеспечить газом страну без России невозможно
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Globallookpress
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна и весь регион не смогут обойтись без поставок российского газа. При этом, по его словам, требовать от властей Будапешта отказа от голубого топлива из РФ нелегитимно.

Глава МИД Венгрии также указал, что мощности других источников газа вместе взятых не дотягивают до уровня в 8,5 миллиардов кубических метров.

«Когда вы посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, то не сможете обойти Россию, если не рассмотрите российские источники, не сможете обеспечить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не об идеологии. Если вам нужно 8,5 млрд куб. м газа в год, как это нужно нам, то вы физически не сможете получить их без российских источников», - приводит слова Сийярто агентство Tanjug.

Ранее Петер Сийярто заявил, что поставки энергоносителей из России являются для страны гарантом энергетической безопасности. По его словам, не существует аналогов, способных заменить топливо из России ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. 

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