ОПЕК+ решила сократить добычу нефти в октябре

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ОПЕК+ приняла решение снова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Таким образом в грядущем месяце организация вернется к августовским показателям. Решение было принято на заседании альянса.

«ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили...вернуться к уровню добычи в августе 2022 года для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК на октябрь 2022 года», - утверждается в распространенном сообщении.

В сообщении отмечается, что, принимая решение, Организация экспортеров учитывала основные показатели рынка черного золота, а также общее согласие в оценке перспектив его развития.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК заявил, что данный альянс не собирается конкурировать с Российской Федерацией на мировом рынке энергоресурсов.