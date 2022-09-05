В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ОПЕК+ решила сократить добычу нефти в октябре

Анна Назайкина
18:38 05.09.2022
В сообщении отмечается, что, принимая решение, Организация экспортеров учитывала основные показатели рынка черного золота.
ОПЕК+ решила сократить добычу нефти в октябре
© Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress
Читайте нас на:

ОПЕК+ приняла решение снова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Таким образом в грядущем месяце организация вернется к августовским показателям. Решение было принято на заседании альянса.

«ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили...вернуться к уровню добычи в августе 2022 года для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК на октябрь 2022 года», - утверждается в распространенном сообщении.

В сообщении отмечается, что, принимая решение, Организация экспортеров учитывала основные показатели рынка черного золота, а также общее согласие в оценке перспектив его развития.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК заявил, что данный альянс не собирается конкурировать с Российской Федерацией на мировом рынке энергоресурсов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:12 В стране и мире
Видео
Силовики застрелили террориста в Кабуле, но взрывчатка все равно сработала
16:11 В стране и мире
Видео
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене
16:00 В стране и мире
Видео
Альпинист объяснил, почему на несложном маршруте на Камчатке погибли люди
15:18 В стране и мире
Путин: жить надо ради того, за что можно умереть
14:38 В стране и мире
Видео
Новым премьер-министром Британии станет Лиз Трасс
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.