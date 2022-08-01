Генсек ОПЕК рассказал об отказе от конкуренции с Россией

В организации стран-экспортеров нефти заявили, что не ставят своей целью конкуренцию с РФ.

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ОПЕК не намеревается конкурировать с Россией на мировом энергетическом рынке. Об отсутствии у организации стран-экспортеров нефти подобной задачи заявил новый генеральный секретарь объединения Хайтам аль-Гайс, указав, что РФ крупным и крайне влиятельным игроком.

Он заметил, что произошедший не так давно рост цен на «черное золото» вызван не только событиями на Украине. По его словам, стоимость нефти начала увеличиваться еще до обострения в отношениях Москвы и Киева, что доказывает статистика.

«Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно», - заметил генсек ОПЕК в интервью газете Alrai.

Ранее Евросоюз сообщал о своем намерении к концу 2022 года сократить потребление российской нефти на 92%, тем самым избавившись от зависимости от РФ. Сделать это предполагается путем введения нового пакета санкций.