Бороться до конца: найденную на Таймыре белую медведицу с тяжелой раной перевезут в Москву

По словам ветеринаров, шансов на выживание у животного немного, но ему будут оказывать всю необходимую помощь.

© Видео: Пресс-служба Московского зоопарка © Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Ветеринарные врачи Московского зоопарка спасают медведицу, пострадавшую на Таймырском полуострове. По оценкам специалистов, вылечить раненое животное шансов немного, однако за его жизнь намерены бороться до конца, сообщает пресс-служба зоопарка.

Молодую медведицу обнаружили в поселке Диксон 3 сентября - рана в области лопатки сильно ослабила ее, животное могло шевелить только головой и передними лапами. На место вылетела команда московских специалистов. Хищника погрузили в сон, осмотрели и перевязали, а затем транспортировали самолетом в Норильск, где дополнительно осмотрели на наличие инородных предметов в теле. Что именно случилось с медведицей, пока точно не выяснено.

«Животное находится в очень тяжелом состоянии. Шансов на спасение немного: по оценкам ветеринарных врачей, один из тысячи. Однако пока надежда остается, за жизнь косолапого будут бороться до конца», - рассказали в пресс-службе.

Медведицу планируется переправить в Москву, где ее обследуют, сделают рентген и проведут операцию, добавили в зоопарке.

Ранее врачи Московского зоопарка помогли медведице, в пасти которой застряла консервная банка из-под сгущенки. Специалисты вытащили банку и провели необходимые медпроцедуры с животным, после чего отпустили его в дикую природу.