Бороться до конца: найденную на Таймыре белую медведицу с тяжелой раной перевезут в Москву
Ветеринарные врачи Московского зоопарка спасают медведицу, пострадавшую на Таймырском полуострове. По оценкам специалистов, вылечить раненое животное шансов немного, однако за его жизнь намерены бороться до конца, сообщает пресс-служба зоопарка.
Молодую медведицу обнаружили в поселке Диксон 3 сентября - рана в области лопатки сильно ослабила ее, животное могло шевелить только головой и передними лапами. На место вылетела команда московских специалистов. Хищника погрузили в сон, осмотрели и перевязали, а затем транспортировали самолетом в Норильск, где дополнительно осмотрели на наличие инородных предметов в теле. Что именно случилось с медведицей, пока точно не выяснено.
«Животное находится в очень тяжелом состоянии. Шансов на спасение немного: по оценкам ветеринарных врачей, один из тысячи. Однако пока надежда остается, за жизнь косолапого будут бороться до конца», - рассказали в пресс-службе.
Медведицу планируется переправить в Москву, где ее обследуют, сделают рентген и проведут операцию, добавили в зоопарке.
Ранее врачи Московского зоопарка помогли медведице, в пасти которой застряла консервная банка из-под сгущенки. Специалисты вытащили банку и провели необходимые медпроцедуры с животным, после чего отпустили его в дикую природу.