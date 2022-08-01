Спасенная от банки в пасти белая медведица вернулась в естественную среду обитания

По словам Радионовой, медведица больше не нуждается в передержке.

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Белая медведица, из пасти которой достали застрявшую банку из-под сгущенки на острове Диксон, снова вернулась в дикую природу. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По словам Радионовой, специалисты ведомства облетели на вертолете территорию, куда была выпущена белая медведица после ее спасения. Следов животного не было обнаружено, из чего глава Росприроднадзора сделала вывод, что медведица благополучно вернулась в дикую природу.

«Ученые и специалисты, осматривая медведицу на месте, пришли к выводу, что она не нуждается в передержке. Мы уверены, что животное благополучно вернулось в природу», - написала в своем Telegram-канале Радионова.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали о состоянии спасенной на острове Диксон белой медведицы. Как рассказывала глава ведомства, ветеринары провели необходимые медицинские процедуры с животным.