Путин объяснил, почему Россия - «Страна восходящего солнца»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Страной восходящего солнца» надо называть Россию, поскольку российская Чукотка находится восточнее не только Японии, но и Новой Зеландии.

«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — Чукотка. Там же всего 60 километров пролив, и все — дальше уже Американский континент. В этом смысле "Страна восходящего солнца" — это Россия», - сказал глава государства на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

При этом российский президент подчеркнул, что Россия начинается с человека, не зависимо от его территориального проживания.





