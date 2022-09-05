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Путин: жить надо ради того, за что можно умереть

Анна Назайкина
15:18 05.09.2022
Российский лидер обратил внимание на то, что вопросы экологической сферы являются важнейшими не только для нашей страны, но и для человечества в общем.
Путин: жить надо ради того, за что можно умереть
© Фото: ТРК «Звезда»
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Экология - это одно из самых важных и интересных направлений, ради которого стоит жить. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Российский лидер обратил внимание на то, что вопросы экологической сферы, которые были рассмотрены сегодня на мероприятии, являются важнейшими не только для нашей страны, но и для человечества в общем.

«Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... Тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: "Жить надо ради того, за что можно умереть". Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить», - заявил глава государства.

Кроме того, он добавил, что данное направление работы, по его мнению, является очень важным и интересным, поэтому президент выразил готовность поддерживать деятельность участников форума.

В понедельник, 5 сентября, Путин прилетел на Камчатку. Президент собирался посетить Соколиный центр, встретиться с главой края Владимиром Солодовым, а также провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки.

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