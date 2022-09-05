Два известных голливудских актера попали в стоп-лист МИД РФ

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Министерство иностранных дел РФ запретило въезжать в страну 25 гражданам Соединенных Штатов в ответ на «постоянное расширение» американских персональных санкций для россиян. Это следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.

В частности, в Россию теперь не могут въезжать министр торговли США Джина Раймондо, сенаторы-демократы Кирстен Синема и Марк Келли, сенаторы-республиканцы Кевин Крамер, Майкл Раундс, Ричард Скотт и Патрик Туми. Помимо политиков, в список также включили голливудских актеров Шона Пенна и Бена Стиллера, а также представителей бизнеса.

В мае МИД России опубликовал список из почти тысячи граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Среди них оказались президент Соединенных Штатов Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, бывший представитель Белого дома Джен Псаки, актер Морган Фриман и основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг.

* Meta Platfoms Inc. - организация, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.