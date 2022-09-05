Владимир Путин прилетел на Камчатку

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

На Камчатку прибыл президент Владимир Путин. У российского лидера запланировано посещение Соколиного центра по развитию хищных пернатых, встречи с губернатором края Владимиром Солодовым и участниками Всероссийского экологического молодежного форума, а также большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатского края.

С Камчатки президент отправится во Владивосток. Там Владимир Путин посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», которая развернется во вторник. А в среду российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тайфун «Хинамнор», обрушившийся на Приморье, не помешает президенту Владимиру Путину поучаствовать в Восточном экономическом форуме.

Всего на форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидается участие свыше 330 спикеров и модераторов.