Хирургическая точность: кадры работы расчетов комплекса «Искандер» в зоне спецоперации

Боевой расчет ракетного комплекса находится в постоянной боевой готовности и способен поразить заданные цели в любое время дня и ночи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На командном пункте ракетного комплекса «Искандер» приняли координаты цели. Команда передается на передвижную пусковую установку. Машина из укрытия выезжает на огневую позицию. Многотонный тягач пройдет и по болотистой местности и по бездорожью. Это сохраняет высокую живучесть комплекса при быстрой смене позиций.

Если посмотреть сверху - пусковая установка сливается с местностью. Это не только визуальный камуфляж. Специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны. Это делает установку невидимой для разведки противника. На установке подключается турбина, обеспечивающая работу пускового комплекса. Развертывание происходит за считанные минуты. Склады, командные и опорные пункты - ракета способна уничтожить практически любые критически важные военные объекты на дальности до 500 километров.

«Крылатые - для стационарных объектов. Они могут лететь низко, огибая рельеф и практически не перехватываемая. Она для более тонкой работы, даже на определенный этаж», - рассказал командир расчета Игорь

Установка готова к пуску. На командном пункте начинают обратный отсчет. У расчета под командованием Кирилла за время проведения спецоперации это уже седьмой пуск. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток его производить.

«Отработали в ночное время удар по складу боеприпасов вовремя, успешно, расчет слажено отработал задачу. Набираются все опыта и готовы выполнять задачи и днем и ночью», - отметил командир расчета пусковой установки Кирилл.

Пусковая установка сворачивается и исчезает. Еще более стремительно чем появилась - стало совсем темно. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство.