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Ювелирная работа: как «Искандер» поражает объекты ВСУ в ходе спецоперации

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 26.05.2022
«Звезда» пронаблюдала, как высокоточный и мощный «Искандер» ВС РФ работает в ходе спецоперации по защите Донбасса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Выезд из подготовленного укрытия. Марш, между пролесков, по неприметной дороге, известной только грибникам и охотникам. Выбирать новую стартовую позицию в этот раз не приходится. Пока есть несколько минут до получения расчетом точных координат новой цели, узнаем нюансы летнего «боевого гардероба» «Искандера». 

Вся установка затянута масксетью. Это не только визуальный камуфляж: материал пропитан специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от локаторов ВСУ. Фактически, установка становится невидима для разведки противника.  

Редкий случай - цель не подтверждена. Возможно, разведка в режиме реального времени наблюдающая за укрепленным, замаскированным командным пунктом выяснила, что его спешно покинула группа крупных чинов ВСУ. Возможно, батарея вражеских ПВО в очередной раз попрятала свои машины в деревенских сараях, и нельзя подвергать риску мирных жителей. «Искандер» - высокоточное, но при этом исключительно мощное оружие с площадью поражения в два футбольных поля.

Крылатые ракеты недосягаемы для любого вражеского вооружения. Траекторию движения в полете просчитать невозможно. Они меняют высоту и скорость, идут на предельно малой высоте, огибая рельеф местности, могут изменить направление уже в полете на 30 градусов. Одна из таких ракет поразила очень важную понтонную переправу противника.

Узкая - шириной четыре метра. По ней ВСУ сутками гнали к своим позициям колонны с боеприпасами, горючим, а также грузовики, набитые живой силой, и тяжелую технику.

Расстояние до моста от линии соприкосновения - несколько сотен километров. Слишком далеко для ствольной и реактивной артиллерии, а авиацию в этом районе могли бы достать украинские ПВО. Точная, как скальпель хирурга, «крылатка» перерезала эту тонкую транспортную артерию.

За свою ювелирную работу весь расчет получил государственные награды. Командир ракетчиков Денис вспоминает, как его родные встретили новость о том, что он сейчас носит на груди «медаль Жукова».

«Жена сначала в шоке была. Минуту молчала, наверное, только по телефону. Потом говорит: я поражена. Говорит: мы тобой гордимся. Мы тобой гордимся, мы тебя любим, мы тебя ждем», - рассказал военнослужащий.

Участие в специальной военной операции - колоссальный жизненный и боевой опыт, говорит Денис. После месяцев напряженной работы он уверен в своих подчиненных больше, чем в себе. Уже привыкли работать быстрее, чем предписано в нормативах для учебных пусков «Искандера». 

«Некоторые нормативы мы перекрываем на три-пять минут», - сообщил Денис.

Теперь они с товарищами договорились дружить семьями. И уже выбрали, что сделают в первую очередь после Победы: все вместе с женами и детьми пойдут на футбольный матч.

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