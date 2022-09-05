Украина получит от Европы 500 млн евро бюджетной поддержки

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Украина и Еврокомиссия подписали соглашение о предоставлении Киеву бюджетной поддержки в размере 500 миллионов евро. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 миллионов в рамках обязательств, озвученных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании «Поддержи Украину» в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве», - сказал он.

Напомним, недавно в государственный бюджет Украины поступила грантовая помощь от Украины. Ее размер составил три миллиарда долларов.

Это был первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.