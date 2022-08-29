Боррель заявил, что идея запрета виз для россиян не получит поддержки в Евросоюзе

Глава европейской дипломатии считает, что полностью запрещать въезд в страны Европы для россиян не стоит, к тому же идея не получит единогласную поддержку.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может не поддержать идею полного запрета на выдачу виз россиянам. Он рассказал об этом в интервью австрийскому телеканалу ORF.

«Я уже говорил, что полный запрет на въезд для всех россиян по любым причинам — не очень хорошая идея. Я не думаю, что разрыв связей с гражданским населением России поможет, и не думаю, что эта идея получит единогласную поддержку», - передает его слова телеканал.

Вопрос о приостановке визового соглашения с Россией главы МИД Европы планируют обсудить в ходе неформальной встречи в Праге 30-31 августа.

Боррель отмечает, что сейчас уже существует запрет на въезд для российских олигархов, и следующие шаги нужно тщательно обдумать и проработать. Со временем, считает он, санкции ЕС против России окажут свое влияние.

Ранее Боррель заявил, что ЕС ждут серьезные вызовы из-за антироссийских санкций. Он указал на растущие цены на газ, но отметил, что европейцы должны быть готовы «заплатить цену за свободу».