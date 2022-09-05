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Путин назвал трагедию в Донбассе результатом деятельности неонацистского режима

Сергей Лебедев
12:55 05.09.2022
Президент возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил вину за ситуацию в Донбассе на киевский режим. Глава государства заявил, что происходящее там стало результатом деятельности неонацистов.

По словам российского лидера, все попытки решить проблему мирным способом увенчались неудачей из-за позиции властей в Киеве. Об этом Владимир Путин сказал в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

 «Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, - это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014-м силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе», - заявил президент.

По его словам, Россия делает все необходимое для оказания помощи жителям Донбасса. Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих людей от киевского режима.

Напомним, сегодня утром Владимир Путин прибыл на Камчатку. У российского лидера запланировано посещение Соколиного центра по развитию хищных пернатых, встречи с губернатором края Владимиром Солодовым и участниками Всероссийского экологического молодежного форума, а также большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатского края.

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