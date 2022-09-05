Выжившие на Ключевской сопке туристы вышли на связь с родными

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Трое туристов на Ключевской сопке, где при восхождении на вулкан погибли 8 человек, вышли на связь с родственниками. Об этом в понедельник сообщил представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

«Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 метров, сообщили родственникам, что здоровы», - передает РИА Новости слова представителя ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что группа туристов при восхождении на Ключевской вулкан подала сигнал тревоги. Десять туристов из разных регионов в сопровождении двух гидов вместе поднялись до высоты 3300 метров. После этого группа из девяти человек приняла решение продолжить путь наверх, тогда как остальные остались в палатках.

В настоящее время известно о восьми погибших. На вызволение выживших из снежного плена отправили спасателей. Для этого даже задействовали вертолет.