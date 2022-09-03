«Газпром» заявил, что Siemens негде отремонтировать турбину для «Северного потока»

Как сообщили в «Газпроме», Siemens принимает участие в ремонтных работах, обнаруживает неисправности и готова их устранять.

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Компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для «Северного потока», готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», - говорится в Telegram-канале «Газпрома».

Ранее российская компания «Газпром» объявила об остановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. Генеральному директору компании Siemens Energy AG было отправлено письмо о необходимости устранения выявленных неисправностей в работе турбины газопровода.