Госорганы обязали вести аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Государственные учреждения обязаны будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях и комментарии по актуальным вопросам.

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Правительство Российской Федерации определило социальные сети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты. В списке оказались «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"», - говорится в сообщении кабинета министров.

Отмечается, что государственные учреждения обязаны будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях и комментарии по актуальным вопросам. Также там должны быть актуальные контактные данные.

Аналогичные требования решили ввести и в Донецкой Народной Республике. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал мониторить деятельность госорганов в соцсетях и делать выводы со всеми вытекающими последствиями.

Напомним, недавно стало известно, что «Яндекс» продает свой новостной агрегатор и платформу «Дзен» компании VK. Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru, именно через нее будет происходить вход в почту.