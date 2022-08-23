«Яндекс» продает свой новостной агрегатор и «Дзен» компании VK

Закрыть сделку планируется до конца 2022 года после того, как будет получен ряд регуляторных одобрений.

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

«Яндекс» продает свой новостной агрегатор и платформу «Дзен» компании VK. Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru, именно через нее будет происходить вход в почту и «Яндекс ID».

«После закрытия сделки по продаже медийных активов - "Дзена" и новостей - ya.ru станет основной точкой входа в поиск, почту и другие сервисы компании», - сообщили в «Яндексе».

Как утверждается, агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет находиться на странице платформы «Дзен».

В VK уточнили, что закрыть данную сделку планируется до конца 2022 года после того, как удастся получить ряд регуляторных одобрений. Впоследствии VK получит права на технологии и товарные знаки этих двух сервисов.

Кроме того, сегодня стало известно, что «Яндекс» совершает покупку сервиса доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который принадлежит VK.