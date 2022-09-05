Мосбиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов
О причинах приостановки пока ничего не известно.
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Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«В 10.50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены», - говорится в сообщении.
О причинах приостановки пока ничего не известно. Отмечается, что площадка дополнительно оповестит о времени возобновления торгов.
В середине июня стало известно, что Московская биржа приостановила торги швейцарским франком. Данный шаг вызван затруднениями в проведении расчетов из-за санкций, введенных официальным Берном. Участников сделок со швейцарским франком предупредили, что ранее заключенные договоренности будут исполнены, однако сроки зачисления валюты на счета клиентов могут возрасти.