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Мосбиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

Максим Крюков
10:56 05.09.2022
О причинах приостановки пока ничего не известно.
Мосбиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В 10.50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены», - говорится в сообщении. 

О причинах приостановки пока ничего не известно. Отмечается, что площадка дополнительно оповестит о времени возобновления торгов.

В середине июня стало известно, что Московская биржа приостановила торги швейцарским франком. Данный шаг вызван затруднениями в проведении расчетов из-за санкций, введенных официальным Берном. Участников сделок со швейцарским франком предупредили, что ранее заключенные договоренности будут исполнены, однако сроки зачисления валюты на счета клиентов могут возрасти.

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