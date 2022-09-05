На борту упавшего в Балтийском море самолета находился владелец компании Quick Air с семьей

Помимо него на борту воздушного судна были его жена, двое детей и две собаки.

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На борту частного самолета Cessna, который потерпел крушение в Балтийском море, находился владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе с семьей. Об этом пишет газета Diario de Sevilla.

Сообщается, что помимо него на борту воздушного судна были его жена, двое детей и две собаки.

«Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Пилотировал самолет сам Гриземанн», - говорится в материале.

Как отмечает издание, семья часто совершала полеты из аэропорта Херес в испанской провинции Кадис в Кельн, где базируется компания Quick Air.

Напомним, в Балтийском море потерпел крушение небольшой частный самолет Cessna, который летел рейсом Испания - Кельн. По данным агентства TT, перед крушением с самолетом оборвался контакт и в воздух на перехват борта были подняты немецкие истребители Tornado.