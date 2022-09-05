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Не менее 16 пострадавших: опубликованы кадры крушения аттракциона в Индии

Максим Крюков
10:01 05.09.2022
Карусель подняла людей на высоту почти 20 метров, после чего через несколько секунд внезапно рухнула с большой скоростью на землю.
© Видео: Brave_spirit81, Twitter © Фото: Brave_spirit81, Twitter
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В результате аварии аттракциона в воскресенье на ярмарке в индийском штате Пенджаб пострадало не менее 16 человек, в том числе пятеро детей. Карусель подняла людей на высоту почти 20 метров, после чего через несколько секунд внезапно рухнула с большой скоростью на землю. Об этом пишет издание Tribune.

Отмечается, что большинство пострадавших получили травмы в области спины и шеи, при этом их жизни ничего не угрожает. По данным источника, сотрудники аттракциона покинули место происшествия после аварии.

«Мы выясним, как это произошло. Похоже, возникла техническая проблема. Раньше мы тоже организовывали несколько праздников, но такого никогда не случалось. Мы будем сотрудничать с полицией и администрацией», - заявил организатор ярмарки Санни Сингх.

Комиссар полиции района сообщил, что правоохранительные органы откроют дело в связи с инцидентом и привлекут виновных к ответственности.

Ранее в Индии на окраине Нью-Дели взорвали два небоскреба, которые построили с нарушениями норм. Люди завороженно следили, как 103-метровые башни оседают в облаке пыли и обломков. Для подрыва использовали более 3 700 килограммов взрывчатки, а жителей ближайших домов попросили покинуть свое жилье на 10 часов, пока пыль не осядет.

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