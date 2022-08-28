Снос взрывом двух небоскребов в Нью-Дели сняли на видео

Как утверждается, в прошлом году было установлено, что при строительстве были нарушены нормы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Индии на окраине Нью-Дели взорвали два небоскреба, которые построили с нарушениями норм. Люди завороженно следили, как 103-метровые башни оседают в облаке пыли и обломков.

Для подрыва использовали более 3700 килограммов взрывчатки, а жителей ближайших домов попросили покинуть свое жилье на 10 часов, пока пыль не осядет. Как передает Reuters, местные власти начали эвакуацию тысяч людей из своих домов еще накануне, 27 августа.

Операция по сносу длилась всего четверть минуты. Таким образом, эти небоскребы стали самими большими сооружениями, когда-либо снесенными в стране.

Как утверждается, в прошлом году было установлено, что в данном проекте были нарушены нормы строительства.